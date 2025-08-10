Donnarumma wzbudza ogromne zainteresowanie. Kolejny klub rozważa transfer

18:55, 10. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  FCInterNews

Gianluigi Donnarumma lada moment opuści Paris Saint-Germain. Włoch miał już dać zgodę na transfer do Manchesteru United. Sytuacja bramkarza jednak przygląda się też Inter Mediolan - podaje "FCInterNews".

Gianluigi Donnarumma
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Inter Mediolan rozważa transfer Gianluigiego Donnarummy

Gianluigi Donnarumma jest zawodnikiem Paris Saint-Germain od 2021 roku. Włoch przychodził do stolicy Francji jako gwiazda, ale jego pierwsze lata nie były udane. Dopiero w minionym sezonie reprezentant Italii zaczął spisywać się na poziomie, z którego był znany w Serie A. Przygoda 26-latka w Paryżu jednak wkrótce może dobiec końca. Zawodnik miał już nawet dać zgodę na transfer do Manchesteru United.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe informacje związane z przyszłością Gianluigiego Donnarummy. Otóż serwis „FCInterNews” zdradza, że pojawiła się zainteresowana strona, która bacznie śledzi sytuację Włocha. A jest nią oczywiście Inter Mediolan. Wicemistrzowie Włoch zamierzają wkroczyć do walki o bramkarza, ale tylko w momencie, kiedy nie zmieni tego lata klubu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Inter Mediolan nie ma zamiaru płacić kwoty odstępnego za transfer Gianluigiego Donnarummy. Kontrakt Włocha z Paris Saint-Germain wygasa w przyszłym roku. Dopiero wówczas wtedy Nerazzurri planują przystąpić do działania. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja klubowa 26-latka.

Gianluigi Donnarumma przez cztery lata rozegrał 161 spotkań między słupkami Paris Saint-Germain. Reprezentant Italii może się pochwalić bardzo dobrą liczbą zachowanych czystych kont. Otóż udało mu się aż 56 meczów zakończyć bez straconego gola.

POLECAMY TAKŻE

Cristian Chivu
Inter pozbywa się napastnika. Transfer już uzgodniony
Randal Kolo Muani
Kolo Muani nie dla Newcastle? Francuz ma inny priorytet
Florentino Perez
PSG i Real przy jednym stole. Możliwa wymiana, która wstrząśnie rynkiem