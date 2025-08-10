Gianluigi Donnarumma lada moment opuści Paris Saint-Germain. Włoch miał już dać zgodę na transfer do Manchesteru United. Sytuacja bramkarza jednak przygląda się też Inter Mediolan - podaje "FCInterNews".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Inter Mediolan rozważa transfer Gianluigiego Donnarummy

Gianluigi Donnarumma jest zawodnikiem Paris Saint-Germain od 2021 roku. Włoch przychodził do stolicy Francji jako gwiazda, ale jego pierwsze lata nie były udane. Dopiero w minionym sezonie reprezentant Italii zaczął spisywać się na poziomie, z którego był znany w Serie A. Przygoda 26-latka w Paryżu jednak wkrótce może dobiec końca. Zawodnik miał już nawet dać zgodę na transfer do Manchesteru United.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe informacje związane z przyszłością Gianluigiego Donnarummy. Otóż serwis „FCInterNews” zdradza, że pojawiła się zainteresowana strona, która bacznie śledzi sytuację Włocha. A jest nią oczywiście Inter Mediolan. Wicemistrzowie Włoch zamierzają wkroczyć do walki o bramkarza, ale tylko w momencie, kiedy nie zmieni tego lata klubu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Inter Mediolan nie ma zamiaru płacić kwoty odstępnego za transfer Gianluigiego Donnarummy. Kontrakt Włocha z Paris Saint-Germain wygasa w przyszłym roku. Dopiero wówczas wtedy Nerazzurri planują przystąpić do działania. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sytuacja klubowa 26-latka.

Gianluigi Donnarumma przez cztery lata rozegrał 161 spotkań między słupkami Paris Saint-Germain. Reprezentant Italii może się pochwalić bardzo dobrą liczbą zachowanych czystych kont. Otóż udało mu się aż 56 meczów zakończyć bez straconego gola.