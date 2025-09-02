Ederson opuścił Manchester City! Na finiszu zmienił kierunek

fot. Latin Sport Images Na zdjęciu: Ederson

Ederson wybrał Fenerbahce. Pojawił się komunikat

Ederson występował dla Manchesteru City od 2017 roku. Pod wodzą Pepa Guardioli stał się jednym z najlepszych bramkarzy na całym świecie. W tym klubie święcił triumfy, sześciokrotnie zdobywając mistrzostwo Anglii oraz raz Ligę Mistrzów. 32-letni Brazylijczyk od miesięcy był też łączony z opuszczeniem Etihad Stadium. Swego czasu kusiły go ekipy z Arabii Saudyjskiej, a Obywatele przygotowali się do potencjalnego rozstania, sprowadzając na początku lata Jamesa Trafforda.

Młody Anglik wywalczył miejsce w składzie i od początku sezonu był pierwszym bramkarzem. Ederson z kolei negocjował warunki przeprowadzki do Turcji. Walczyło o niego Galatasaray, które nie mogło dogadać się z Manchesterem City. Na finiszu do akcji wkroczyło Fenerbahce, które przejęło transfer i wzmocni skład utytułowanym Brazylijczykiem. Angielski gigant pożegnał już Edersona, a Fenerbahce zakomunikowało jego przybycie. Ten transfer kosztował 14 milionów euro.

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson’un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul’a getirilmiştir.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/rMqY13o7Zy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 2, 2025

Manchester City w tym okienku kompletnie przebudował pozycję bramkarza. Oprócz Trafforda, na Etihad Stadium zameldował się Gianluigi Donnarumma, którego PSG niespodziewanie skreśliło. Obywatele wykorzystali sytuację i pozyskali doświadczonego zawodnika, o którego poprosił Guardiola.