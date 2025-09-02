Ederson opuścił Manchester City! Na finiszu zmienił kierunek

Ederson wybrał Fenerbahce. Pojawił się komunikat
Ederson występował dla Manchesteru City od 2017 roku. Pod wodzą Pepa Guardioli stał się jednym z najlepszych bramkarzy na całym świecie. W tym klubie święcił triumfy, sześciokrotnie zdobywając mistrzostwo Anglii oraz raz Ligę Mistrzów. 32-letni Brazylijczyk od miesięcy był też łączony z opuszczeniem Etihad Stadium. Swego czasu kusiły go ekipy z Arabii Saudyjskiej, a Obywatele przygotowali się do potencjalnego rozstania, sprowadzając na początku lata Jamesa Trafforda.
Młody Anglik wywalczył miejsce w składzie i od początku sezonu był pierwszym bramkarzem. Ederson z kolei negocjował warunki przeprowadzki do Turcji. Walczyło o niego Galatasaray, które nie mogło dogadać się z Manchesterem City. Na finiszu do akcji wkroczyło Fenerbahce, które przejęło transfer i wzmocni skład utytułowanym Brazylijczykiem. Angielski gigant pożegnał już Edersona, a Fenerbahce zakomunikowało jego przybycie. Ten transfer kosztował 14 milionów euro.
Manchester City w tym okienku kompletnie przebudował pozycję bramkarza. Oprócz Trafforda, na Etihad Stadium zameldował się Gianluigi Donnarumma, którego PSG niespodziewanie skreśliło. Obywatele wykorzystali sytuację i pozyskali doświadczonego zawodnika, o którego poprosił Guardiola.