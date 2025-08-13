Napoli się nie zatrzymuje. Conte poprosił o kolejny transfer

SSC Napoli jest aktywne podczas letniego okienka i nie ma zamiaru się zatrzymywać. Na celownik mistrza Włoch trafił Georgiy Sudakov - podaje gazeta Corriere dello Sport.

Georgiy Sudakov łączony z SSC Napoli

SSC Napoli pozostaje jednym z najbardziej aktywnych klubów podczas letniego okienka transferowego. Mistrz Włoch konsekwentnie wzmacnia kadrę przed nowym sezonem, sięgając zarówno po uznane nazwiska, jak i perspektywicznych zawodników. Do drużyny dołączyli już Sam Beukema, Kevin De Bruyne, Noa Lang, Vanja Milinković-Savić, Lorenzo Lucca, Luka Mariannucci, Mathias Ferrante oraz Emanuele Rao. Trener ekipy Azzurrich – Antonio Conte – ma więc do dyspozycji szeroką kadrę, ale liczy na następne transfery.

Jak informuje włoski dziennik „Corriere dello Sport”, SSC Napoli nie wyklucza poważnego wzmocnienia środka pola. Na liście życzeń neapolitańskiego klubu znalazł się bowiem utalentowany pomocnik Szachtara Donieck – Georgiy Sudakov. Włoski gigant obserwuje 22-latka od dłuższego czasu, lecz dopiero teraz wydaje się gotowy, by podjąć konkretne działania. Zdaniem prasy działacze z Neapolu rozważają złożenie oficjalnej oferty jeszcze w tym oknie transferowym, choć nie będzie to łatwa operacja ze względu na konkurencję.

O Georgiya Sudakova stara się również Benfica Lizbona, która od miesięcy monitoruje jego rozwój. Ofensywny pomocnik uchodzi za jeden z największych talentów w lidze ukraińskiej, będąc filarem tamtejszego Szachtara Donieck. Do tej pory w barwach ukraińskiego klubu rozegrał łącznie 145 meczów, zdobył 35 bramek oraz zaliczył 25 asyst. Według doniesień włodarze Górników wycenili swoją gwiazdkę na około 50 milionów euro. SSC Napoli widzi w zdolnym piłkarzu duże wzmocnienie składu i jest gotowe na inwestycję. Przeprowadzka do Neapolu byłaby dla 29-krotnego reprezentanta Ukrainy ogromnym awansem sportowym.