FC Barcelona wycofała się z wyścigu o Amadou Onanę, a to oznacza, że faworytem do sprowadzenia reprezentanta Belgii jest Manchester United - przekazał dziennik SPORT.

IMAGO / Conor Molloy Na zdjęciu: Amadou Onana

Amadou Onana latem prawdopodobnie odejdzie z Evertonu

Defensywny pomocnik może jednak pozostać w Premier League

Faworytem w walce o podpis 22-latka jest bowiem Manchester United

Amadou Onana coraz bliżej Manchesteru United

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom katalońskiego dziennika “SPORT”, to FC Barcelona wypisała się z wyścigu o zakontraktowanie Amadou Onany. Barca była gotowa zapłacić za Belga maksymalnie 39 milionów funtów, przy czym Everton oczekuje co najmniej 52 miliony funtów.

To na pole position w walce o sprowadzenie cenionego pomocnika stawia Manchester United. Urodzony w Senegalu dziewięciokrotny reprezentant Belgii najprawdopodobniej opuści Goodison Park w letnim okienku, a Czerwone Diabły są gotowe wyłożyć wspomnianą wyżej kwotę.

Amadou Onana w 29 spotkaniach obecnego sezonu zdobył 3 bramki i zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro, co pokrywa się z żądaniami The Toffees.