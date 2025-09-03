Real Madryt odrzucił gwiazdę Barcelony. „Powiedzieli mi, że nie spełniam wymagań”

11:19, 3. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Onda Cero / FCBarca.com

Pedri w przeszłości mógł trafić do Realu Madryt, gdzie przebywał na testach. Ostatecznie w 2019 roku sięgnęła po niego FC Barcelona. W rozmowie z Onda Cero zdradził, że usłyszał od Królewskich, że nie spełnia wymagań dot. poziomu.

Florentino Perez
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt powiedział mi, że nie spełniam wymagań – zdradza Pedri

FC Barcelona rzadko sięga na rynku transferowym po zawodników z niższych lig. Latem 2019 roku zrobili wyjątek, płacąc ponad 20 milionów euro za zawodnika Las Palmas. Po świetnym sezonie na zapleczu LaLiga awans sportowy zaliczył Pedri. Reprezentant Hiszpanii zapracował na transfer do Dumy Katalonii, zdobywając 4 gole i notując 7 asyst w 36 meczach w lidze.

Aktualnie trudno wyobrazić sobie środek pola Blaugrany bez Pedriego. Od momentu dołączenia do zespołu stał się ważną częścią pierwszego składu. Przez ostatnie lata uzbierał łącznie ponad 200 występów w koszulce Barcelony, strzelając 27 bramek. Ponadto dołożył cegiełkę m.in. do dwóch mistrzostw Hiszpanii czy dwóch triumfów w Pucharze Króla.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 50 zł i gra BEZ PODATKU w Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie 






Niewiele osób wie, że zanim trafił na Camp Nou, mógł zostać piłkarzem odwiecznego rywala, czyli Realu Madryt. Mistrz Europy w rozmowie z Onda Cero zdradził, że był na testach w Los Blancos, ale został odrzucony. Królewscy źle ocenili jego potencjał. „Testy w Realu Madryt? Kiedy byłem w ośrodku treningowym Valdebebas powiedziano mi, że nie spełniam wymagań co do poziomu, więc wróciłem do domu” – powiedział Pedri, cytowany przez serwis fcbarca.com.





Oprócz tego, że jest kluczową postacią w Barcelonie, regularnie gra w wyjściowym składzie La Furia Roja. Z reprezentacją Hiszpanii wygrał m.in. Mistrzostwo Europy, a także zdobył srebrny medal podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Łącznie w drużynie narodowej zagrał 33 razy.






    
POLECAMY TAKŻE

    

		


    

		            Joan Laporta - prezes Barcelony
		    


	
	

		FC Barcelona ma szalony plan. Dwa transfery za 180 mln euro		

	





    

		            Xabi Alonso
		    


	
	

		Real Madryt imponuje pod wodzą Alonso. Lepsza jest tylko Barcelona Guardioli		

	





    

		            Joan Laporta
		    


	
	

		FC Barcelonie grozi katastrofa. Dwie gwiazdy odejdą za darmo?