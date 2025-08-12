Garnacho stawia warunki. Chce grać tylko dla jednego klubu

fot. Insidefoto Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Chelsea walczy o ten transfer. Gwiazdor chce tylko jednego

Alejandro Garnacho pod koniec minionego sezonu skonfliktował się z Rubenem Amorimem, narzekając na jego decyzje personalne. Argentyńczyk do pewnego momentu był wręcz czołową postacią całego Manchesteru United, a po zmianach na ławce nowy szkoleniowiec znacznie częściej pomijał go przy ustalaniu wyjściowego składu. W konsekwencji klub podjął decyzję o rozstaniu z Garnacho, który nie bierze udziału w przygotowaniach do nowej kampanii. Temat jego odejścia ma zostać sfinalizowany tego lata, ale nie ułatwia tego sam zawodnik, który ma w głowie tylko jeden kierunek.

Garnacho interesuje wyłącznie przeprowadzka do Chelsea. The Blues faktycznie się nim interesują i widzą w nim wzmocnienie ofensywy, ale do tej pory skupiali się na innych nazwiskach. Rozmowy w sprawie transferu argentyńskiego skrzydłowego trwają, a Manchester United jest otwarty na sprzedaż do ligowego rywala. Sam zawodnik ustalił już warunki kontraktu i wyczekuje przełomu w negocjacjach między klubami.

Żądania Garnacho są bardzo odważne, bowiem komunikuje Manchesterowi United, że tego lata może trafić wyłącznie do Chelsea. Nie zamierza przechodzić do żadnej innej drużyny, więc w grę wchodzi także pozostanie na Old Trafford przynajmniej do zimy. Ma świadomość, że Amorim na niego nie postawi, więc będzie przesiadywał na trybunach.