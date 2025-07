Osimhen w drodze do nowego klubu. Hitowy transfer dogadany!

fot. Sipa US Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen zmienia klub. Napoli zaakceptowało ofertę

Victor Osimhen ma za sobą sezon spędzony w Turcji. Do Galatasaray dołączył na zasadach wypożyczenia, co okazało się dla niego bardzo dobrym ruchem. Wspólnie z klubem zdobył mistrzostwo kraju, a on sam sięgnął po koronę króla strzelców. Kibice bardzo szybko się w nim zakochali i okrzyknęli bohaterem drużyny, co sprawiło, że w Stambule bardzo mu się spodobało. Do tego stopnia, że był gotowy tam pozostać, o ile Galatasaray będzie w stanie go wykupić z Napoli.

Początkowo wydawało się, że Osimhen tym razem już zakotwiczy w Premier League, z którą był łączony od dawna. W grze liczyli się Manchester United, Chelsea czy Arsenal, ale żaden z tych klubów nie był gotowy spełnić finansowych żądań Napoli oraz samego gwiazdora. Po czasie do walki dołączyło właśnie Galatasaray, które stało się pierwszym wyborem dla Osimhena. Odrzucił propozycję z Arabii Saudyjskiej, byleby tylko wrócić do Stambułu.

Negocjacje nie były łatwe, ale wreszcie zdają się być finalizowane. Fabrizio Romano twierdzi, że Osimhen będzie piłkarzem Galatasaray. Turecki gigant zapłaci Napoli 40 milionów euro od razu, a dodatkowe 35 milionów euro w ciągu roku. Włosi zagwarantowali sobie również 10 procent od następnego transferu i bonusy w przypadku popisów strzeleckich napastnika. Co ciekawe, w ciągu dwóch lat nie może trafić do innego włoskiego klubu, co także jest efektem porozumienia.