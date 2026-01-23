Saudyjczycy polują na skrzydłowego Arsenalu. Jest celem potentatów

Gabriel Martinelli znajduje się na liście życzeń bogatych klubów z Arabii Saudyjskiej - przekonuje Ben Jacobs z brytyjskiego portalu GiveMeSport. 24-letni Brazylijczyk mógłby zarobić fortunę, gdyby zdecydował się na przeprowadzkę na Bliski Wschód.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Gabriel Martinelli może zarobić fortunę

Kluby z Arabii Saudyjskiej od kilku lat są bardzo aktywne na rynku transferowym, sięgając po najlepszych zawodników z Europy. Tamtejsze drużyny nie zamierzają się zatrzymywać i już teraz planują kolejne hitowe ruchy. Zimą nie należy spodziewać się przesadnej ofensywy ekip z Bliskiego Wschodu, lecz najbliższe lato może przynieść prawdziwą falę głośnych transferów i rekordowych ofert dla gwiazd grających na co dzień na Starym Kontynencie.

Na liście życzeń potęg z Półwyspu Arabskiego znajdują się m.in. Mohamed Salah (Liverpool), Bruno Fernandes, Casemiro (obaj Manchester United), Vinicius Junior (Real Madryt) czy Robert Lewandowski (FC Barcelona). Obok tych nazwisk coraz częściej wymienia się również Gabriela Martinellego – donosi Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”.

24-letni skrzydłowy Arsenalu przykuł uwagę największych klubów z Arabii Saudyjskiej. Choć nie podano konkretnych nazw, najczęściej mówi się o Al-Nassr, Al-Ittihad oraz Al-Hilal.

20-krotny reprezentant Brazylii z powodzeniem występuje w barwach zespołu Kanonierów od lipca 2019 roku, gdy trafił na Emirates Stadium za ponad 7 milionów euro z Ituano FC. Martinelli w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań, zdobył 9 bramek i zanotował 1 asystę. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 45 milionów euro. Kontrakt skrzydłowego z Arsenalem obowiązuje do 2027 roku, zawierając opcją przedłużenia o kolejną kampanię.