Gabriel Jesus opuści Arsenal? Możliwe sensacyjne przenosiny

16:30, 6. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Gazeta do Urubu

Gabriel Jesus może zmienić klub w poszukiwaniu regularnej gry. Jednym z zespołów zainteresowanych pozyskaniem napastnika jest Flamengo - podaje Gazeta do Urubu.

Gabriel Jesus
SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Flamengo ma chrapkę na pozyskanie Gabriela Jesusa

Gabriel Jesus zmaga się z poważną kontuzją, z powodu której wróci do gry dopiero pod koniec tego roku. Mianowicie, brazylijski napastnik kilka miesięcy temu zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, co uważa się za jeden z najpoważniejszych urazów w świecie sportu. Arsenal, którego zawodnikiem jest doświadczony snajper, nie liczy już na niego i jest gotów wysłuchać ofert za swojego piłkarza w nadchodzącym zimowym okienku transferowym. Klub z Londynu planuje przebudować formację ofensywną, a sprzedaż wychowanka Palmeiras ma otworzyć drogę do dokonania kolejnych wzmocnień w styczniowym oknie.

Sam zawodnik również jest otwarty na rozstanie, ponieważ pragnie znaleźć zespół, w którym będzie mógł regularnie występować w podstawowym składzie. 28-latek wciąż marzy o udziale w przyszłorocznych mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku, dlatego potrzebuje minut na boisku, czego obecnie nie dostaje w Londynie. W Arsenalu pierwszym wyborem Mikela Artety na pozycji napastnika jest bowiem Viktor Gyokeres. Jak donosi „Gazeta do Urubu”, z pomocą może przyjść Flamengo, które poważnie rozważa sprowadzenie do ojczyzny byłego atakującego Manchesteru City.

Klub z Rio de Janeiro widzi w nim lidera ataku oraz potencjalną gwiazdę całej ligi. Aczkolwiek problemem może okazać się wycena 64-krotnego reprezentanta Brazylii. Arsenal oczekuje za swojego napastnika co najmniej 30 milionów euro, co stanowi znaczną kwotę, nawet dla najbogatszych zespołów z Ameryki Południowej. Gabrielowi Jesusowi przyglądają się również AC Milan czy Everton, lecz podobnie jak Flamengo nie są w stanie spełnić finansowych wymagań włodarzy Kanonierów. Gdyby jednak działaczom z Rio de Janeiro udało się dojść do porozumienia z władzami angielskiego klubu i obniżyć kwotę opisywanej transakcji, to powrót Jesusa do brazylijskiej Serie A byłby prawdziwą sensacją.