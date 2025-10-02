Arsenal wycenił Gabriela Jesusa. Włoska potęga rezygnuje z transferu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Gabriel Jesus dostępny za 30-35 milionów funtów

Gabriel Jesus aktualnie nie odgrywa tak istotnej roli w Arsenalu, jak miało to miejsce tuż po jego transferze z Manchesteru City. Problemy zdrowotne znacząco wpłynęły na 28-letniego napastnika, który w ostatnich miesiącach częściej przebywał w gabinetach lekarskich niż na boisku. Brazylijczyk wciąż zmaga się z poważną kontuzją kolana i wróci do gry dopiero pod koniec roku. Coraz głośniej mówi się jednak, że doświadczony snajper może już nie założyć koszulki drużyny Kanonierów, ponieważ zimowe okienko transferowe otworzy przed nim nowe możliwości.

Jak poinformował turecki dziennikarz Ekrem Konur, Arsenal wycenił Gabriela Jesusa na kwotę od 30 do 35 milionów funtów. Londyńczycy chcą w ten sposób zabezpieczyć środki na przyszłe wzmocnienia, a jednocześnie skłonić zainteresowane kluby do podjęcia negocjacji. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się AC Milan, Everton oraz Flamengo. Szczególnie kusząca wydaje się perspektywa przenosin na San Siro, aczkolwiek włoski gigant nie jest skłonny wydawać tak dużych pieniędzy na piłkarza, którego forma od dłuższego czasu pozostaje zagadką.

Gabriel Jesus trafił do Arsenalu w 2022 roku i od tego czasu w barwach zespołu Kanonierów rozegrał 96 spotkań, w których zdobył 26 bramek i zanotował 20 asyst. Kontrakt 64-krotnego reprezentanta Brazylii obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, co daje angielskiemu klubowi mocną pozycję negocjacyjną w przypadku ewentualnego transferu. Portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową brazylijskiego napastnika na 32 miliony euro. Choć statystyki nie są złe, to oczekiwania wobec Jesusa były zdecydowanie większe, dlatego nie dziwi fakt, że Arsenal rozważa rozstanie z zawodnikiem już w najbliższych miesiącach.