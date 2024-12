News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Richarlison

Richarlison odrzucił propozycję od Fluminense

Ostatnie miesiące w wykonaniu Richarlisona na pewno nie były udane. Nie dość, że brazylijski napastnik pokazywał słabą formę, to jeszcze nabawił się kontuzji uda, przez którą pauzuje od ponad miesiąca. Dlatego przyszłość 27-latka w Tottenhamie Hotspur stoi pod znakiem zapytania i jest kwestionowana w mediach. Jednak sam piłkarz ma jasny plan, chcąc kontynuować karierę w Londynie, gdzie ma zamiar udowodnić swoją przydatność.

Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez brazylijską stację telewizyjną “TNT Sports”. Według wspomnianego źródła w ostatnim czasie Richarlison otrzymał propozycję od Fluminense, ale odrzucił ofertę, ze względu na chęć dalszych występów na Starym Kontynencie. Ewentualny transfer do drużyny Trójkolorowych byłby dla doświadczonego atakującego sentymentalnym powrotem, ponieważ grał on we Fluminense w latach 2016-2017.

48-krotny reprezentant Brazylii przywdziewa koszulkę Tottenhamu Hotspur od lipca 2022 roku, kiedy przeprowadził się do Londynu za 58 milionów euro z Evertonu. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że 27-latek nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, rozgrywając łącznie 73 spotkania, zdobywając 16 bramek i zaliczając 9 asyst. Napastnik w swoim piłkarskim CV posiada również takie ekipy jak Watford oraz America Futebol Clube, której jest wychowankiem.