Chelsea pozbędzie się pomocnika? Nietypowy kierunek

Chelsea może wypożyczyć Carneya Chukwuemekę do innego klubu w najbliższym zimowym okienku transferowym. Faworytem do pozyskania pomocnika jest Celtic Glasgow - podaje w piątek brytyjski dziennik Daily Record.

MatchDay Images Limited / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca i Carney Chukwuemeka

Carney Chukwuemeka przykuł uwagę Celticu Glasgow

Carney Chukwuemeka nie może liczyć na regularne występy w barwach Chelsea. Enzo Maresca woli stawiać na innych zawodników, przez co bilans 21-letniego pomocnika w aktualnym sezonie jest mizerny. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że młodzieżowy reprezentant Anglii już w najbliższym zimowym okienku transferowym zostanie wypożyczony do innego zespołu, by móc w nim regularnie grać.

W ostatnich miesiącach urodzony w Austrii piłkarz był przymierzany do Milanu czy Lazio Rzym, ale zawodnik ostatecznie może obrać zupełnie inny kierunek, aniżeli Półwysep Apeniński. Brytyjski dziennik “Daily Record” ujawnił w piątkowy wieczór, że faworytem w wyścigu o sprowadzenie zdolnego środkowego pomocnika jest bowiem Celtic Glasgow. Mierzący 187 centymetrów playmaker może więc kontynuować karierę w lidze szkockiej, gdzie zebrałby bardzo cenne doświadczenie.

Carney Chukwuemeka przywdziewa koszulkę Chelsea od sierpnia 2022 roku, gdy przeprowadził się na Stamford Bridge za 18 milionów euro z Aston Villi. Dotychczasowy pobyt 21-latka w ekipie Niebieskich nie jest udany, choć warto zaznaczyć, że piłkarzowi na pewno nie pomogły liczne kontuzje. Perspektywiczny pomocnik w trykocie drużyny The Blues rozegrał łącznie 32 mecze, strzelił 2 gole i zaliczył 1 asystę, przy czym w obecnej kampanii spędził na boisku tylko 130 minut.