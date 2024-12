dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Loum Tchaouna w kręgu zainteresowań Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w obecnym sezonie nie prezentuje się specjalnie dobrze. Podopieczni Luisa Enrique co prawda zajmują pozycję lidera w rozgrywkach Ligue 1, ale obecnie znajdują się na odległym miejscu w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Francji do końca będą musieli drżeć o awans do kolejnej rundy Champions League. Władze z Parc des Princes natomiast zaczęły rozglądać się za wzmocnieniami.

Bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Paris Saint-Germain przekazuje portal „Fichajes”. Otóż paryżanie rozważają pozyskanie piłkarza, który w miniony czwartek błysnął w rozgrywkach Ligi Europy. Tym piłkarzem jest Loum Tchaouna, który na co dzień reprezentuje barwy Lazio.

Wspomniane źródło przekazuje, że Paris Saint-Germain jest gotowe przeznaczyć dość sporą sumę pieniędzy na transfer młodego Francuza. Mówi się, że mistrzowie Francji byliby skłonni zaproponować Włochom za 21-latka aż 30 milionów euro. Warto zaznaczyć, że zawodnik obecnie pełni głównie rolę rezerwowego w drużynie prowadzonej przez Marco Baroniego.

Loum Tchaouna w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Lazio. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie dwa trafienia, a także jedną asystę. Nie są to wybitne statystyki jak na zawodnika ofensywnego, ale Francuz należy do jednych z najbardziej utalentowanych piłkarzy w całej Serie A.