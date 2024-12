PA Images / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot oraz Diego Simeone

Darwin Nunez i Kostas Tsimikas na liście życzeń Atletico Madryt

Liverpool w tym sezonie radzi sobie znakomicie. Podopieczni Arne Slota zasiadają na fotelu lidera zarówno w rozgrywkach Premier League jak i Ligi Mistrzów. W najbliższym meczu The Reds zmierzą się przed własną publicznością z Fulham. Będzie to dla nich kolejna szansa do dopisania do dorobku zwycięstwa. To spotkanie odbędzie się już w sobotnie popołudnie.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z informacji przekazanych przez „Sports Illustrated” dowiadujemy się, że Liverpool wkrótce może stracić dwóch ważnych zawodników. Darwin Nunez oraz Kostas Tsimikas łączeni są z opuszczeniem Anfield Road. Obaj piłkarze mogą wylądować w jednym klubie. Zarówno Urugwajczyk jak i Grek znaleźli się w kręgu zainteresowań Atletico Madryt.

W szczególności Los Colchoneros mieli zarzucić sieć na Darwina Nuneza. Diego Simeone zlecił swoim pracownikom, aby obserwowali urugwajskiego napastnika podczas spotkania Liverpoolu z Gironą w Lidze Mistrzów. Warto zaznaczyć, że zawodnik obecnie nie jest pierwszoplanową postacią w zespole prowadzonym przez Arne Slota.

Kostas Tsimikas natomiast od lat jest tylko zmiennikiem Andy’ego Robertsona. Kontrakt greckiego defensora z Liverpoolem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Kto wie, może były gracz Olympiakosu Pireus skusi się, aby rozpocząć przygodę na hiszpańskich boiskach.