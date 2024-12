Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

John Stones otrzyma ofertę przedłużenia kontraktu

W tym momencie John Stones pauzuje z powodu kontuzji, w związku z czym Pep Guardiola nie może skorzystać z angielskiego stopera. Mimo to włodarze i sztab szkoleniowy Manchesteru City mają pełne zaufanie do 30-letniego obrońcy. Aktualny kontrakt doświadczonego zawodnika obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, ale piłkarz może być spokojny o swoją przyszłość. Nowe informacje w tym temacie przekazał w piątkowy wieczór brytyjski serwis “GiveMeSport”.

Zdaniem wyżej wspomnianego portalu Manchester City najprawdopodobniej przedstawi Johnowi Stonesowi ofertę przedłużenia umowy. Zatem to od samego zawodnika będzie zależeć decyzja odnośnie do kontynuowania kariery na Etihad Stadium, bądź podjęcia nowego wyzwania. 83-krotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach drużyny Obywateli od sierpnia 2016 roku, gdy trafił do zespołu The Citizens za ponad 55 milionów euro z Evertonu.

Mierzący 188 centymetrów stoper w koszulce Manchesteru City rozegrał łącznie 268 meczów, strzelił 19 goli i zanotował 7 asyst. John Stones jest bardzo utytułowanym piłkarzem, który może pochwalić się sześciokrotnym mistrzostwem Anglii oraz wygraniem Ligi Mistrzów, po którą sięgnął w kampanii 2022/2023. 30-letni defensor wszystkie trofea zdobył w trykocie ekipy Obywateli. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową obrońcy na 38 milionów euro.