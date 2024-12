Śląsk i Radomiak kończą piłkarski rok w PKO BP Ekstraklasie

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk i Radomiak walczą o utrzymanie

Śląsk Wrocław i Radomiak to dzisiaj drużyny, które w tabeli PKO BP Ekstraklasy dzieli różnica siedmiu oczek. WKS przystąpił do nowego sezonu jako wicemistrz kraju. Nic nie wskazywało zatem, aby wrocławską ekipę spotkały tak duże kłopoty, z jakimi mierzy się dzisiaj. Rzeczywistość jest natomiast bardzo trudna dla Śląska. W tej kampanii Wojskowi w 17 meczach wygrali tylko raz, co skutkuje tym, że zespół jest obecnie czerwoną latarnią rozgrywek i to na pewno nie ulegnie zmianie nawet po sobotnim starciu. Taki stan rzeczy sprawił, że w klubie nie ma już trenera Jacka Magiery, którego zastępuje na razie duet Marcin Dymkowski-Michał Hetela. Drużyna Bruno Baltazara ma natomiast plan, aby wykonać krok w kierunku wydostania się ze strefy spadkowej. Radomiak jest w każdym razie w dołku, będąc bez wygranej od trzech meczów. Mając zatem na uwadze to, że obie drużyny w ostatnich tygodniach nie zachwycały, to na Tarczyński Arenie można spodziewać się batalii o dużym ciężarze gatunkowym za przysłowiowe sześć oczek. Potyczka może mieć bardzo duże znaczenie w kontekście walki o ligowy byt.

Założeniem zakończenie kryzysu

Śląsk Wrocław oraz Radomiak to zespoły, które ostatnio zawodzą. Wojskowi są bez zwycięstwa od sześciu spotkań. Zaliczyli w nich pięć porażek i remis. Wrocławianie zakończyli jednocześnie udział w krajowym pucharze. Z kolei Zieloni w ostatnich trzech starciach dwukrotnie schodzili z placu gry na tarczy i raz dzielili się punktami. W związku z tym każda z ekip chce odwrócić kartę i pozytywnie zakończyć 2024 rok, co mogłoby być dla każdej drużyn światełkiem w tunelu na lepsze czasy po przerwie świąteczno-noworoczno-zimowej.

Mecze drużyny Śląsk Wrocław Lechia Gdańsk 1 Śląsk Wrocław 0 Śląsk Wrocław 1 (8) Piast Gliwice 1 (9) Śląsk Wrocław 0 Puszcza Niepołomice 1 Jagiellonia Białystok 2 Śląsk Wrocław 2 Śląsk Wrocław 0 Górnik Zabrze 1 Mecze drużyny Radomiak Radomiak 1 GKS Katowice 1 Motor Lublin 1 Radomiak 0 Radomiak 1 Stal Mielec 2 Pogoń Szczecin 0 Radomiak 1 Radomiak 1 Piast Gliwice 1

Sytuacja kadrowa Śląska Wrocław i Radomiaka

Oba zespoły przystąpią do sobotniej potyczki osłabione. Śląsk nie będzie mógł liczyć na takich graczy jak: Tommaso Guercio i Marcin Cebula. Ponadto wyłączony z gry jest Bartosz Głogowski. Radomiak natomiast nie będzie mógł liczyć na takich zawodników jak: Jakub Snopczyński, Mateusz Cichocki czy Rahił Mammadov.

Ogólnie w kontekście rywalizacji na Tarczyński Arena uwagę zwracają po stronie gospodarzy sobotniej potyczki przede wszystkim Petr Schwarz czy Mateusz Żukowski. Zawodnicy mają kolejno po pięć i trzy asysty. Najjaśniejszą postacią w zespole z Radomia ma być natomiast Leonardo Rocha. Portugalczyk ma 11 trafień w tej kampanii.

Śląsk Wrocław – Radomiak: przewidywane składy

Każda z drużyn preferuje grę w ustawieniu 4-2-3-1. Ważną postacią Śląska są tacy gracze jak Piotr Samiec-Talar czy Petr Schwarz. Radomiak natomiast korzysta i to bardzo ze skuteczności Leonardo Rochy. Ważnymi zawodnika są też Vagner oraz Jan Grzesik.

Śląsk Wrocław Michal Hetel Radomiak Bruno Baltazar Śląsk Wrocław Michal Hetel 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Radomiak Bruno Baltazar Rezerwowi 1 Tomasz Loska 3 Serafin Szota 6 Lukasz Gerstenstein 10 Jakub Swierczok 11 Sebastian Musiolik 19 Arnau Ortiz 26 Burak Ince 87 Simeon Petrov 3 Shaocong Wu 5 Dariusz Pawlowski 6 Bruno Jordão 7 Peglow 9 Leandro Rossi 11 Osvaldo Pedro Capemba Capita 20 Radoslaw Cielemecki 28 Michal Kaput 44 Wiktor Koptas 88 Francisco Ramos 99 Guilherme Zimovski

Kontuzje i zawieszenia Śląsk Wrocław Zawodnik Powrót Bartosz Glogowski Uraz ścięgna udowego Nieznany Marcin Cebula Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Tommaso Guercio Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Jakub Snopczynski Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Mateusz Cichocki Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Rahil Mammadov Kontuzja kolana Połowa stycznia 2025 Zié Ouattara Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Śląsk ostatnio niewdzięczny dla Radomiaka

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz trzeci w tym roku i jak na razie lepiej dotychczasowe dwie potyczki wspominają przedstawiciele Śląska Wrocław. Wojskowi byli górą zarówno w starciu PKO BP Ekstraklasy z maja tego roku (2:0), jak i w październiku w Pucharze Polski (3:0). Goli w tych starciach nie brakowało. Chociaż nie były one udziałem Radomiaka. Ciekawe jest to, że Zieloni tracili pierwsi bramkę w trzech z ostatnich pięciu starciach w ligowych zmaganiach, co może dawać do myślenia.

Śląsk Wrocław Radomiak 2.10 3.20 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szanse na zwycięstwo Śląsk Wrocław P P R P P P ? 43.4 % Remis 29.2 % Radomiak P R W P P R ? 27.4 %

Sobotnia potyczka w PKO BP Ekstraklasie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania Śląsk Wrocław - Radomiak będzie do obejrzenia na antenach CANAL+ Sport i TVP Sport. Ponadto rywalizację będzie można śledzić na platformie CANAL+ online oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport na urządzenia mobilne oraz w Smart TV. Starcie zacznie się w sobotę 14 grudnia o godzinie 17:30.