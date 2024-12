Przez Radomiak Radom przeszła prawdziwa burza. Przed meczem ze Śląskiem Wrocław doszło bowiem do bójki pomiędzy piłkarzami. Rafał Wolski starł się z Vagnerem Diasem. Polak otrzymał od kolegi z zespołu tak mocny cios, że stracił przytomność - podaje Szymon Janczyk z "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Rafał Wolski i Vagner Dias wzięli udział w bójce między sobą

Radomiak Radom w najbliższą sobotę rozegra zaległe spotkanie ligowe ze Śląskiem Wrocław. Będzie to niezwykle ważny mecz zarówno dla jednych jak i drugich. Oba zespoły bowiem znajdują się w strefie spadkowej. Piłkarze Bruno Baltazara w przypadku zwycięstwa mogą znaleźć się na pozycji dającej utrzymanie. Wojskowi natomiast jeśli wygrają to zbliżą się na jedno oczko do przedostatniej Lechii Gdańsk.

Tymczasem przed sobotnim widowiskiem napływają bardzo ciekawe informacje z obozu Radomiaka Radom. Szymon Janczyk, dziennikarz portalu „Weszło”, poinformował, że w obozie drużyny Bruno Baltazara doszło do spięcia między piłkarzami. Rafał Wolski i Vagner Dias skoczyli sobie do gardeł. I to z powodu błahostki.

Źródło donosi, że Vagner Dias rzucił się na Rafała Wolskiego z pięściami. Polski pomocnik otrzymał na tyle poważny cios, że stracił przytomność. Koledzy z zespołu rozdzielili piłkarze, a Bruno Baltazar szybko wymierzył karę. Dziennikarz „Weszło” zdradził, że reprezentant Republiki Zielonego Przylądka został odsunięty od drużyny. 28-latka zatem nie zobaczymy na boisku w zbliżającym się spotkaniu ligowym ze Śląskiem Wrocław.