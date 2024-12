Szymon Marciniak na celowniku dwóch egzotycznych rozgrywek

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Lucas Vazquez i Szymon Marciniak

Bliski Wschód kusi Szymona Marciniaka

Szymon Marciniak od lat pozostaje najlepszym polskim sędzią. Prowadził już finał mistrzostwa świata w Katarze w 2022 roku, a także finał Ligi Mistrzów pomiędzy Manchesterem City a Interem w 2023 roku. W tym sezonie był rozjemcą w trzech meczach fazy zasadniczej LM.

Rafał Rostkowski w “Kanale Sportowym ujawnił, że federacja piłkarska Zjednoczonych Emiratów Arabskich widzi w Marciniaku ogromny potencjał do podniesienia prestiżu swoich rozgrywek i z chęcią podpisałaby z nim długoterminowy kontrakt. Nie jest to jednak jedyny kraj z Bliskiego Wschodu zainteresowany współpracą z polskim arbitrem. Równie mocno o jego względy zabiega Arabia Saudyjska, która w ostatnich latach przyciąga uwagę sportowego świata.

Marciniak, regularnie podróżując do obu krajów, nie tylko utrzymuje dobre relacje z tamtejszymi federacjami, ale również udowadnia swoją klasę podczas prowadzonych na miejscu spotkań. Każda wizyta staje się także elementem swego rodzaju negocjacji, w których obie strony starają się zaprezentować swoje propozycje w jak najlepszym świetle. Zarówno Arabia Saudyjska, jak i Zjednoczone Emiraty Arabskie są świadome rywalizacji o podpis Polaka i wykorzystują każdą okazję, by przekonać go do swojej oferty.