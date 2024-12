Raków dokona hitu transferowego. Papszun bierze gwiazdę Ekstraklasy

ZUMA Press Inc / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun i Leonardo Rocha

Leonardo Rocha o krok od Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa zakończył rundę jesienną PKO BP Ekstraklasy na 2. miejscu w ligowej tabeli, ustępując tylko Lechowi Poznań, do którego traci 2 punkty. Włodarze Medalików oczywiście marzą o wywalczeniu drugiego w swojej historii mistrzostwa Polski, dlatego planują dokonać wzmocnień w najbliższym styczniowym okienku transferowym. Wygląda na to, że klub z Limanowskiego sfinalizował już jeden transfer i to taki z wyższej półki.

Jak podaje Szymon Janczyk na łamach portalu “Weszło”, nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa zostanie Leonardo Rocha. Przeprowadzka napastnika jest już niemal przesądzona, a zawodnik nie wystąpi w jutrzejszym meczu Radomiaka Radom ze Śląskiem Wrocław. Mierzący 200 centymetrów snajper udał się bowiem pod Jasną Górę, gdzie dopina szczegóły swoich przenosin do zespołu prowadzonego przez Marka Papszuna.

Transfer Leonardo Rochy do Rakowa Częstochowa jest sporą niespodzianką, ponieważ 27-letni Portugalczyk był obserwowany również przez kluby zagraniczne. Jednak lider klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy zdecydował się na pozostanie w naszej lidze. Wychowanek CF Belenenses z powodzeniem występował w Radomiaku Radom od stycznia 2023 roku. W obecnym sezonie skuteczny napastnik zdobył 11 bramek w koszulce drużyny Zielonych. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 1,5 miliona euro.