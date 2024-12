Guardiola ma nowego kandydata na zastępcę Rodriego. Prosto z La Ligi

Magara Press SL / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pepelu i Pep Guardiola

Pepelu wpadł w oko Pepowi Guardioli

Rodri miał ogromny wpływ na postawę Manchesteru City, co pokazują ostatnie wyniki drużyny The Citizens. Przypomnijmy, że zespół Obywateli zaliczył tylko jedną wygraną w poprzednich dziesięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Wydaje się, że wzmocnienie składu w najbliższym zimowym okienku transferowym będzie nieuniknione w przypadku urzędującego mistrza Anglii. Przede wszystkim Pep Guardiola chce sprowadzić nowego defensywnego pomocnika, co będzie priorytetem klubu z Manchesteru.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru City [WIDEO]

Ma to oczywiście związek z bardzo długą absencją wyżej wspomnianego Rodriego, który w aktualnej kampanii najprawdopodobniej nie wybiegnie już na boisko. Zdobywca Złotej Piłki zerwał bowiem więzadło krzyżowe w kolanie. Jak poinformował hiszpański serwis “Estadio Deportivo”, na radar Manchesteru City trafił zawodnik Valencii – Pepelu. 26-letni Hiszpan jest pewnym punktem drużyny Nietoperzy, a jego świetna postawa podobno przykuła uwagę obecnych mistrzów Premier League.

Defensywny pomocnik z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Los Ches od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Estadio Mestalla za około 5 milionów euro z pobliskiego Levante. Niewykluczone, że wkrótce perspektywiczny zawodnik ponownie zmieni barwy klubowe, przenosząc się na Etihad Stadium. Włodarze The Citizens mogą złożyć ofertę za Pepelu już w styczniowym oknie transferowym. Według portalu “Transfermarkt” wartość rynkowa piłkarza wynosi ponad 20 milionów euro.

Hiszpański zawodnik w tym sezonie rozegrał 14 spotkań, strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty.