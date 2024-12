Kulesza zareagował po losowaniu el. MŚ 2026. Tak ocenił szanse Polaków

Cezary Kulesza zabrał głos po losowaniu eliminacji MŚ 2026. - Kluczowe będą koncentracja, determinacja i gra do ostatniego gwizdka - podkreślił prezes PZPN w serwisie Łączy Nas Piłka.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulsza o wyniku losowania

Reprezentacja Polski w piątek podczas losowania w Zurychu poznała rywali w eliminacjach mistrzostwa świata 2026. W grupie G Biało-Czerwoni zmierzą się z Hiszpanią albo Holandią, Finlandią, Litwą oraz Maltą. Bezpośredni awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku wywalczy zwycięzca grupy.

Wideo: Polska pozbawiła się jednej ścieżki w walce o Euro

Po losowaniu grup eliminacyjnych Cezary Kulesza zwrócił uwagę na znaczenie pełnego zaangażowania w każdym meczu. – Poza rywalem z pierwszego koszyka, trafiliśmy na teoretycznie słabszych przeciwników, z którymi statystycznie mamy dobre wyniki. Niedawny mecz z Mołdawią w Kiszyniowie przypomniał nam jednak, że brak pełnej koncentracji może kosztować utratę punktów. Dlatego najważniejsze jest to, aby do każdego spotkania podejść z maksymalnym zaangażowaniem i szacunkiem dla przeciwnika – stwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Wszystko wskazuje na to, że o pierwsze miejsce w grupie Polska zagra z przegranym rywalizacji Hiszpania – Holandia. – Niezależnie jednak od tego, z kim zagramy, to oni będą faworytem, to drużyny najwyższej klasy. Nie zamierzamy jednak składać broni i zrobimy wszystko, aby zaprezentować się jak najlepiej. Z Holandią mierzyliśmy się ostatnio na mistrzostwach Europy i momentami pokazaliśmy, że potrafimy powalczyć z najlepszymi – podkreślił Kulesza. Przypomnijmy, iż Biało-Czerwoni rozpoczną el. MŚ już marcem przyszłego roku.