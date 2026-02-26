Frederiksen mu wybaczył. Dlatego Lech nie ściągnął pomocnika

09:14, 26. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Meczyki I Tomasz Włodarczyk

Lech Poznań mógł tej zimy sprowadzić nowego pomocnika, ale ostatecznie z tego zrezygnował. Timothy Ouma ponownie zyskał zaufanie Nielsa Frederiksena - ujawnia Tomasz Włodarczyk w programie na kanale "Meczyki".

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Frederiksen dał Oumie kolejną szansę. Lech mógł odpuścić transfer

Lech Poznań tej zimy sprowadził tylko jednego zawodnika. Do drużyny dołączył Plamen Andreev, który ma rywalizować z Bartoszkiem Mrozkiem o miejsce w bramce. Na przestrzeni kilku tygodni Kolejorz był przymierzany również do transferu defensywnego pomocnika. Finalnie do tego ruchu nie doszło – do łask wrócił natomiast Timothy Ouma, który ominął zimowe przygotowania z zespołem.

Wypożyczony Ouma nie udał się na zgrupowanie, ale sumiennie trenował na miejscu. Niels Frederiksen postanowił dać mu jeszcze jedną szansę. W innym wypadku klub na pewno sięgnąłby po nowego piłkarza. Lech przeanalizował jednak sytuację i uznał, że wytrzyma do końca sezonu bez tego wzmocnienia. Dopiero latem w zespole pojawi się jakościowy gracz.

– Kiedy zimą Timothy Ouma nie poleciał z Lechem na zgrupowanie, wydawało się, że to jego koniec w klubie. On jednak dobrze trenował na miejscu, Niels Frederiksen się z nim spotkał i mu wybaczył. Brak transferu na pozycji na 6? Klub sobie to przeanalizował i uznał, że chce poczekać do lata i kupić zawodnika o wysokiej jakości, a nie brać teraz zawodnika, który byłby uzupełnieniem – wyjaśnił Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki”.

Na powrót do gry dalej czeka Radosław Murawski, który w tym sezonie jeszcze nie wystąpił.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź