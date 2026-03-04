Arsenal złożył zapytanie ws. gwiazdki Interu. Otrzymał już odpowiedź

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Francesco Pio Esposito

Francesco Pio Esposito nietykalny w Interze Mediolan

Arsenal chce zakontraktować nowego napastnika w letnim okienku transferowym. W związku z tym na celownik londyńskiego klubu trafił Francesco Pio Esposito. 20-letni włoski snajper wydaje się idealnym kandydatem do wzmocnienia linii ataku drużyny Kanonierów. To młody oraz perspektywiczny zawodnik, który zdążył potwierdzić już swoją jakość na wysokim poziomie i uchodzi za jeden z największych talentów na Starym Kontynencie.

Sprowadzenie Pio Esposito na Emirates Stadium będzie jednak bardzo trudnym, a wręcz niewykonalnym zadaniem. Jak informuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Arsenal skontaktował się już z Interem Mediolan w sprawie ewentualnego transferu napastnika.

Odpowiedź działaczy z Półwyspu Apenińskiego była jednoznacznie odmowna. Władze klubu ze Stadio Giuseppe Meazza nie zamierzają nawet zasiadać do negocjacji, jasno dając do zrozumienia, że mierzący 191 centymetrów piłkarz nie jest na sprzedaż za żadną cenę.

Pięciokrotny reprezentant Włoch jest wychowankiem Brescii Calcio, a do akademii Interu trafił w lipcu 2014 roku. W latach 2023-2025 przebywał na wypożyczeniu w Spezii Calcio, by tego lata na stałe przebić się do pierwszego zespołu, gdzie szansę dał mu trener ekipy Nerazzurrich – Cristian Chivu. Pio Esposito w obecnej kampanii rozegrał 37 meczów, zdobył 7 bramek i zanotował 6 asyst. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 35 milionów euro.