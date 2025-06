Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Fran Garcia liczy na pozostanie w Realu Madryt

Real Madryt ma za sobą bardzo nieudany sezon, w którym udało mu się wygrać tylko dwa mniej znaczące trofea – Superpuchar Europy oraz Puchar Interkontynentalny. Dlatego na Santiago Bernabeu rozpoczęła się prawdziwa rewolucja. Z hiszpańskim zespołem żegnają się Carlo Ancelotti, Luka Modrić, Lucas Vazquez oraz Jesus Vallejo. Kolejny w kolejce do odejścia jest podobno Fran Garcia, na którego w przyszłej kampanii nie liczy nowy szkoleniowiec drużyny Królewskich, czyli Xabi Alonso.

Tymczasem lewy obrońca ma zupełnie inne plany i chce kontynuować swoją karierę na Santiago Bernabeu – donosi Mario Cortegana z portalu „The Athletic”. 25-letni boczny defensor pragnie wypełnić swoją umowę, która obowiązuje do 2027 roku. Mimo to włodarze stołecznego klubu będą dążyć do sprzedaży dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii. Wahadłowy ma zwolnić miejsce dla swojego rodaka – Alvaro Carrerasa – który lada chwila przejdzie z Benfiki Lizbona do Realu Madryt.

Fran Garcia występuje w barwach ekipy Królewskich od lipca 2023 roku, kiedy trafił na Concha Espina za 5 milionów euro z Rayo Vallecano. Dla wahadłowego był to powrót do stolicy Hiszpanii, ponieważ 25-latek jest wychowankiem tamtejszej akademii – La Fabriki. W minionej kampanii mierzący 169 centymetrów zawodnik rozegrał 48 meczów, w których zanotował 4 asysty. Warto dodać, że w ostatnich tygodniach boczny defensor był łączony z Bournemouth. Wartość rynkowa hiszpańskiego piłkarza wynosi około 15 milionów euro.