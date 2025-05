Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool przeprowadził rozmowy z otoczeniem Floriana Wirtza

Florian Wirtz od miesięcy udowadnia, że jest nie tylko gwiazdą Bayeru Leverkusen, ale również czołowym piłkarzem na świecie. Kontrakt niemieckiego gracza z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Jednak już w nadchodzącym letnim okienku transferowym zawodnik może zmienić otoczenie. 22-latek jest od dłuższego czasu łączony z Manchesterem City oraz Realem Madryt.

Jak się okazuje, Florian Wirtz trafił na celownik jeszcze jednego wielkiego klubu. Dziennik „Kicker” poinformował, że reprezentant Niemiec znalazł się w kręgu zainteresowań Liverpoolu. Co ciekawe, The Reds podjęli już odpowiednie kroki dążące do transferu. We wtorek bowiem doszło do rozmów angielskiego klubu z przedstawicielami 22-latka.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Niemiecka prasa zaznacza, że tego dnia jednak przedstawiciele Floriana Wirtza nie rozmawiali jedynie z Liverpoolem. Otoczenie piłkarza spotkało się również z Manchesterem City, o czym informował również „Daily Mail”. Trudno dziś przewidzieć, który klub wzmocni 22-latek. Czas zatem pokaże, gdzie wyląduje reprezentant Niemiec.

Florian Wirtz rozgrywa kolejny kapitalny sezon. W trwającej kampanii wychowanek akademii FC Koln rozegrał 44 spotkania w koszulce Bayeru Leverkusen. Niemiec może się pochwalić wybitnymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 16 trafień, a także 15 asyst.