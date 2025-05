Flick znów poprosił o głośny transfer. Gwiazdor czeka na ofertę Barcelony

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce Jonathana Taha. Piłkarz Bayeru poczeka na ofertę Barcelony

Hansi Flick zdaje sobie sprawę, że do powtórzenia sukcesów z tego sezonu potrzebne są wzmocnienia kluczowych pozycji. Jedną z głównych bolączek jest obsada środka obrony, gdzie wielu zawodników wzbudza spore wątpliwości. W tym celu Niemiec zwrócił się z ponowną prośbą o transfer Jonathana Taha.

Gwiazdor Bayeru Leverkusen już niedługo będzie dostępny za darmo, ponieważ jego kontrakt kończy się dokładnie 30 czerwca. Pozornie jest to świetna okazja dla FC Barcelony do pozyskania cenionego piłkarza niskim kosztem. Jednak problemy finansowe klubu nadal blokują zarząd, który martwi się tym, czy po podpisaniu kontraktu uda się zarejestrować Jonathana Taha do rozgrywek.

Według doniesień Mundo Deportivo Hansi Flick nie ma zamiaru się poddawać w tej sprawie i nadal naciska na transfer reprezentanta Niemiec. Szkoleniowiec wie, że transferem Taha interesuje się także Bayern Monachium, a więc kluczowe kroki muszą nastąpić już niedługo.

Tah nie będzie czekał w nieskończoność, ale zgodził się na wstrzymanie decyzji. Niemiec chce usłyszeć oficjalną ofertę Barcelony i dopiero wtedy zdecyduje o wyborze kolejnego klubu w karierze.