Flick poznał decyzję Araujo. Barcelona musi szukać nowego piłkarza

Ronald Araujo wrócił do treningów w Barcelonie po miesiącu przerwy, ale jego powrót na boisko jeszcze się opóźni. Według Mundo Deportivo obrońca sam poinformował sztab, że nie czuje się gotowy do gry.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Barcelona chroni Araujo i odkłada jego powrót do gry

Ronald Araujo znów trenuje z zespołem FC Barcelony, lecz na jego występ trzeba jeszcze poczekać. Urugwajczyk wrócił do zajęć w poniedziałek po miesiącu przerwy, którą zrobił po trudnym okresie mentalnym. Od końca listopada był poza grupą, a klub od początku nie wyznaczał żadnej daty jego powrotu.

Ronald Araujo przepracował w tym tygodniu pięć pełnych jednostek treningowych i wokół jego sytuacji panuje pozytywna atmosfera. Sam zawodnik jasno jednak zakomunikował Hansiemu Flickowi, że nie czuje się jeszcze gotowy na powrót do rywalizacji meczowej. Obrońca wciąż skupia się na odbudowie psychicznej i chce zrobić to bez presji czasu.

Defensor został więc wykluczony z kadry na derby z Espanyolem, a jego udział w Superpucharze Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej pozostaje pod znakiem zapytania. Decyzja ma zapaść w najbliższych dniach i będzie zależna wyłącznie od samopoczucia piłkarza. Klub podkreśla, że nie zamierza go pospieszać ani narażać na kolejne problemy.

Urugwajczyk może liczyć na pełne wsparcie Barcelony, która stawia dobro zawodnika ponad krótkoterminowe cele sportowe. W tej sytuacji naturalne staje się też myślenie o wzmocnieniu defensywy w zimowym oknie transferowym. Andreas Christensen również pozostaje wyłączony z gry na dłuższy czas przez kontuzję, co dodatkowo komplikuje sytuację kadrową. Barcelona zachowuje spokój, ale przygotowuje się na różne scenariusze.

