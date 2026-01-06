Chelsea szykuje propozycję za gwiazdora Barcelony. Fortuna na stole

Chelsea we wtorek zatrudniła Liama Roseniora na stanowisku trenera. 41-letni Anglik otrzyma wsparcie od londyńskiego klubu i może liczyć na kilka transferów. Zwycięzcy Ligi Konferencji szykują ofertę za Fermina Lopeza - informuje serwis Fichajes.net.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior - nowy trener Chelsea

Fermin Lopez celem transferowym Chelsea

Chelsea przechodzi przez spore zmiany po tym, jak podziękowała za współpracę Enzo Maresce. Londyński klub szybko znalazł następcę, a nowym trenerem drużyny The Blues został Liam Rosenior. Włodarze ze Stamford Bridge zamierzają obdarzyć angielskiego szkoleniowca dużym zaufaniem, oferując mu realne wsparcie na rynku transferowym.

Chelsea planuje kilka wartościowych wzmocnień swojego składu, które mają pomóc w budowie zespołu zdolnego do walki o najwyższe cele w Premier League.

Jak informuje hiszpański portal „Fichajes.net”, na liście życzeń klubowych mistrzów świata znajduje się między innymi Fermin Lopez z Barcelony. Rosenior bardzo ceni 22-letniego pomocnika, który rozgrywa fantastyczny sezon w barwach ekipy Blaugrany.

Zdaniem wspomnianego serwisu londyńczycy są gotowi zapłacić za pięciokrotnego reprezentanta Hiszpanii około 75 milionów euro. Taka oferta może trafić do biur przy Camp Nou już tej zimy lub najbliższego lata. Chelsea monitoruje sytuację także Rafaela Leao z Milanu, za którego byłaby skłonna wyłożyć podobne środki.

Fermin Lopez trafił do La Masii w 2016 roku, wcześniej szkoląc się w akademii Realu Betis. W połowie 2023 roku stał się pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Barcelony i od tego czasu odgrywa ważną rolę w zespole Hansiego Flicka.

Ofensywny pomocnik w trwającej kampanii rozegrał 19 meczów, zdobył siedem bramek i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro.