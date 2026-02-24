Fede Valverde przymierzany do giganta. Odejdzie z Realu Madryt?

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Bayern Monachium chce sprowadzić Federico Valverde

Federico Valverde jest jednym z kapitanów Realu Madryt i kluczową postacią zespołu Królewskich. 27-letni pomocnik od lat należy do światowej czołówki na swojej pozycji, imponując dynamiką, wszechstronnością oraz zaangażowaniem. Nic więc dziwnego, że Urugwajczyk regularnie wzbudza zainteresowanie największych klubów ze Starego Kontynentu. Dotychczas najczęściej łączono go z potentatami z Premier League – przyglądają mu się takie drużyny jak między innymi Manchester United czy Chelsea.

Teraz do wyścigu o podpis 71-krotnego reprezentanta Urugwaju dołączył podobno kolejny europejski gigant. Według najnowszych informacji hiszpańskiego serwisu „Fichajes.net”, chęć sprowadzenia Valverde wykazuje bowiem Bayern Monachium.

Bawarczycy poszukują następcy Leona Goretzki, który po obecnym sezonie opuści Allianz Arenę. Niemiecki klub musiałby jednak wyłożyć na stół kwotę w granicach 100 milionów euro, aby skłonić Real Madryt do rozpoczęcia jakichkolwiek negocjacji.

Valverde w koszulce ekipy Los Blancos rozegrał dotąd 358 spotkań, zdobywając 34 bramki oraz notując 41 asyst. Jego wszechstronność pozwala mu występować zarówno w środku pola, jak i na boku boiska. Wychowanek Penarolu ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. Wartość rynkowa urugwajskiego gwiazdora jest szacowana na 120 milionów euro.