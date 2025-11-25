Federico Chiesa wróci do Serie A? Ogromne zainteresowanie

Federico Chiesa może odejść z Liverpoolu już w zbliżającym się styczniowym okienku transferowym. Zainteresowanie włoskim skrzydłowym wykazują AC Milan, Inter Mediolan oraz AS Roma - donosi serwis Tutto Juve.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Milan, Inter oraz Roma powalczą o podpis Chiesy

Federico Chiesa nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem Liverpoolu. 28-letni skrzydłowy musi zadowolić się rolą rezerwowego w zespole Arne Slota, co z pewnością nie spełnia jego sportowych ambicji. Coraz częściej mówi się więc o tym, że 51-krotny reprezentant Włoch może już w najbliższym zimowym oknie transferowym zmienić otoczenie, szukając miejsca, w którym odzyska status kluczowej postaci.

Najbardziej prawdopodobny wydaje się powrót prawego napastnika do Serie A. Jak informuje włoski portal „Tutto Juve”, chęć pozyskania Chiesy wykazują trzy czołowe kluby ligi włoskiej – AC Milan, Inter Mediolan oraz AS Roma. W każdym z tych zespołów mierzący 175 centymetrów skrzydłowy mógłby liczyć na znacznie ważniejszą rolę niż aktualnie na Anfield Road, a także na regularną grę, która pomogłaby mu wrócić do optymalnej formy.

Federico Chiesa karierę zaczynał we Fiorentinie, skąd w 2020 roku trafił do Juventusu, zdobywając z nim krajowe trofea. Niedługo potem z reprezentacją Włoch świętował triumf na Euro 2020, co jest największym sukcesem w karierze 28-letniego piłkarza.

Do Liverpoolu przeniósł się w 2024 roku za 12 milionów euro i od tego czasu rozegrał łącznie 27 spotkań, notując 4 bramki oraz 5 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a według serwisu „Transfermarkt” atakujący jest wyceniany na około 18 milionów euro.