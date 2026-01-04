Chiesa rozstanie się z Liverpoolem? Może trafić do innego giganta

Federico Chiesa nie ma szans na grę w podstawowym składzie Liverpoolu. Pomocną dłoń do 28-letniego skrzydłowego wyciąga Inter Mediolan - donosi Ekrem Konur.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Inter Mediolan rusza po Federico Chiesę

Federico Chiesa pełni obecnie rolę rezerwowego w Liverpoolu, gdzie panuje ogromna konkurencja w formacji ofensywnej. W tak silnie obsadzonej drużynie The Reds etatowy reprezentant Włoch nie może liczyć na regularne występy w podstawowym składzie.

Taka sytuacja nie jest satysfakcjonująca dla 28-letniego skrzydłowego, zwłaszcza że w tym roku odbędą się mistrzostwa świata. Chiesa chciałby zwiększyć swoje szanse na powołanie, dlatego coraz poważniej rozważa zmianę otoczenia już w zimowym oknie transferowym.

W ostatnich tygodniach mierzący 175 centymetrów Włoch był łączony głównie z SSC Napoli, Romą, Juventusem, Milanem oraz Atalantą Bergamo. Jak jednak informuje Ekrem Konur, do grona zainteresowanych dołączył również Inter Mediolan. Klub z San Siro planuje w styczniowym okienku wzmocnić rywalizację w linii ataku i rozważa pozyskanie Chiesy na zasadzie wypożyczenia lub transferu definitywnego. Dla drużyny Nerazzurrich bez wątpienia byłby to atrakcyjny ruch sportowy oraz marketingowy.

Federico Chiesa rozpoczynał karierę we Fiorentinie, skąd w 2020 roku przeniósł się do Juventusu, zdobywając krajowe trofea. Z reprezentacją Włoch triumfował na Euro 2020, co pozostaje jego największym sukcesem. Do Liverpoolu trafił w 2024 roku za 12 milionów euro. Dla angielskiej ekipy rozegrał łącznie 32 mecze, w których zdobył 4 bramki i zanotował 5 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Według fachowego serwisu „Transfermarkt” atakujący jest wyceniany na około 18 milionów euro.