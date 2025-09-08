Liverpool otrzymał propozycję za Chiesę. Szybko odpowiedział

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa zostanie na Anfield Road

Federico Chiesa nie znalazł się w kadrze Liverpoolu zgłoszonej do zbliżających się rozgrywek Ligi Mistrzów, co natychmiast wywołało falę spekulacji dotyczących jego przyszłości. Włoskie i angielskie media donosiły, że mistrz Premier League może być otwarty na rozstanie z 27-letnim skrzydłowym. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej – klub z Anfield Road wciąż widzi w nim ważnego zawodnika i nie zamierza pozbywać się piłkarza, który pomoże drużynie prowadzonej przez Arne Slota w lidze oraz krajowych pucharach.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Nicolo Schira, Liverpool w ostatnich dniach otrzymał oficjalną propozycję za 51-krotnego reprezentanta Włoch. Zgłosił się po niego Besiktas Stambuł, który korzystając z wciąż otwartego okienka transferowego w Turcji, chciał wypożyczyć Chiesę z opcją wykupu. Angielski klub błyskawicznie odrzucił ofertę, dając do zrozumienia, że nie planuje osłabiać kadry. Tym samym temat przenosin atakującego do Super Lig został ostatecznie zamknięty, bo piłkarz zostaje w Merseyside.

Federico Chiesa swoją piłkarską karierę rozpoczął we Fiorentinie, z której przeniósł się do Juventusu, zyskując status jednego z najlepszych włoskich skrzydłowych młodego pokolenia. Z drużyną z Turynu sięgnął po krajowe trofea, a jego największym osiągnięciem pozostaje zwycięstwo w Euro 2020 z reprezentacją Włoch. Do Liverpoolu dołączył w 2024 roku i od tamtej pory rozegrał 17 spotkań w barwach The Reds, strzelając 3 gole i notując 2 asysty. Kontrakt mierzącego 175 centymetrów zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 14 milionów euro.