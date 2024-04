FC Barcelona z wielkim rywalem w wyścigu po Onanę

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Amadou Onana

FC Barcelona może rywalizować o Amadou Onanę z Newcastle United

FC Barcelona po odpadnięciu z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Paris Saint-Gemrian może już spokojnie myśleć o wzmocnieniach w trakcie letniego okna transferowego. Jednym z kandydatów do gry w klubie z La Liga jest Amadou Onana, broniący na co dzień barw Evertonu. Tymczasem serwis Fichajes.net podaje, że także Newcastle United interesuje się zawodnikiem.

Źródło przekonuje, że dla klubu z Premier League to jeden z głównych celów na wzmocnienie pomocy. Belg wyróżniał się swoją grą w ekipie z Liverpoolu, co sprawiło, że piłkarz przyciągnął uwagę czołowych europejskich ekip.

Reprezentant Belgii wyceniany na 50 milionów euro

Sterników Srok do poszukiwań zawodników do gry w środku zaktywizowała niepewna przyszłość Bruno Guimaraesa. Właśnie w jego miejsce Onana mógłby zostać pozyskany. Jego doświadczenie z gry w Premier League i umiejętność wzmacniania obrony czynią go atrakcyjną opcją dla działaczy klubu z St. James Park.

Ewentualny transfer Belga do Newcastle mógłby być dla zawodnika kolejnym krokiem do przodu w karierze. Perspektywa gry w drużynie z europejskimi aspiracjami może zadecydować o jego decyzji o transferze pod koniec sezonu.

Onana to 12-krotny reprezentant Belgii. W tej kampanii wystąpił łącznie w 32 meczach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył jedną asystę.

