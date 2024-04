PSG okazało się lepsze w dwumeczu z FC Barceloną w Lidze Mistrzów. Mundo Deportivo szeroko opisało starcie z udziałem zawodników obu ekip, co miało miejsce po meczu.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Zachowanie Kyliana Mbappe doprowadziło do wściekłości graczy Barcy

PSG przekonująco pokonało we wtorkowy wieczór FC Barcelonę (4:1) w rewanżowym spotkaniu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem nie mniej ciekawie było już po samym spotkaniu. Ciekawy opis zdarzeń zrelacjonowało Mundo Deportivo.

Zobacz też: Niespodziewane wieści dotyczące przyszłości Kyliana Mbappe

Źródło podaje, że po zakończeniu spotkania część zawodników PSG obrzuciła zawodników i kibiców Blaugrany sarkastycznymi sformułowaniami. W gronie graczy paryskiej ekipy miał się znaleźć między innymi Kylian Mbappe, który wraz z kilkoma kolegami z drużyny krzyczał i świętował w “mściwy” sposób. Po powiedzeniu “on y va” (“chodźmy” lub “naprzód”), Mbappe wykonał gest w stronę pobliskich kibiców Blaugrany, którzy wciąż byli na trybunach, wywołując reakcję fanów.

Awantura po meczu FC Barcelona – PSG

Natychmiast po geście gwiazda mistrza Ligue 1 uścisnęła prezesa klubu Nassera Al-Khelaifiego, po czym udała się do szatni. Francuz, który biegle włada językiem hiszpańskim, po meczu głośno krzyczał w kierunku trybun: “To jest piłka nożna i tak trzeba rozmawiać na boisku”. Nie spodobało się to kilku graczom Barcelony, którzy czuli, że Mbappe ich prowokuje. Z tego powodu część zawodników hiszpańskiej ekipy udała się w stronę Francuza. Tym samym doszło do awantury, podczas której miały miejsce: krzyki, popychania i wzajemne wyzwiska.

W starciu wzięło udział ponad sześćdziesiąt osób: zawodnicy, trenerzy, asystenci i ochrona. Jednak nikt biorący udział w zdarzeniu nie odniósł poważnych obrażeń.

Czytaj więcej: Realu Madryt planuje pozyskać TOP środkowego defensora