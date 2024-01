Jordan Henderson zgłosił się do FC Barcelony, oferując swoje usługi. Mistrz Hiszpanii postanowił odrzucić propozycję pomocnika - informuje Toni Juanmarti z dziennika "Sport".

Imago / Nick Potts Na zdjęciu: Jordan Henderson

FC Barcelona nie zdecyduje się na transfer Jordana Hendersona

Anglik sam zaoferował się “Dumie Katalonii”

Pomocnik szuka drogi ucieczki z Arabii Saudyjskiej

FC Barcelona odmówiła transferu Jordana Hendersona

FC Barcelona ze względu na kontuzję Gavi’ego ma duże problemy w środku pola. Hiszpańska prasa co chwilę prześciga się w podawaniu nowym nazwisk, które mogą trafić do klubu. Tym razem według doniesień dziennika “Sport” wynika, że do klubu zgłosił się Jordan Henderson. Katalończycy grzecznie podziękowali i odmówili możliwości transferu reprezentanta Anglii.

Czasu do zamknięcia okna transferowego zostało coraz mniej, a z Barcelony nie dobiegają żadne sygnały o tym, żeby do drużyny dołączył nowy pomocnik. Odmowa przy okazji możliwości transferu Hendersona może oznaczać, że “Blaugrana” nie zdecyduje się w styczniu na wzmocnienie drugiej linii.

Zaś jeśli chodzi o Jordana Hendersona, to doświadczony pomocnik chce jak najszybciej zmienić otoczenie i wrócić do Europy. Media sugerują, że Anglik jest blisko podpisania kontraktu z Ajaxem. W tym sezonie piłkarz Al-Ettifaq zagrał łącznie w 19 meczach, w których zgromadził na swoim koncie 5 asyst.