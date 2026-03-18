FC Barcelona chce hiszpańskiego obrońcę. Konkretny cel transferowy

Barcelona wyraziła zainteresowanie Ivanem Fresnedą ze Sportingu Lizbona - wynika z informacji Fichajes.net. Prawy obrońca może latem wrócić do hiszpańskich rozgrywek po trzech latach.

FC Barcelona analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień w linii defensywnej przed kolejnym sezonem. Jednym z zawodników, którzy w ostatnim czasie zwrócili uwagę władz katalońskiego klubu, jest Ivan Fresneda, obecnie występujący w barwach Sportingu Lizbona.

21-letni Hiszpan rozgrywa bardzo udany sezon w Portugalii. Jego rozwój nie umknął uwadze Dumie Katalonii. Fresneda uchodzi za jeden z najciekawszych talentów na swojej pozycji w hiszpańskim futbolu. Od momentu odejścia z Realu Valladolid jego kariera rozwija się bardzo dynamicznie. W barwach Sportingu szybko wywalczył sobie miejsce w składzie.

Fresneda zwrócił na siebie uwagę również występami w Lidze Mistrzów. Prezentuje dużą dojrzałość, solidność w defensywie oraz umiejętność włączania się do akcji ofensywnych. Takie cechy idealnie wpisują się w profil zawodnika, jakiego poszukuje Barcelona.

Za politykę transferową katalońskiego klubu odpowiada obecnie Deco, który chce sprowadzić piłkarza zdolnego do natychmiastowej rywalizacji o miejsce w składzie. Zainteresowanie młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii nie ogranicza się jednak tylko do Barcelony. Prawy obrońca znajduje się także na radarze Arsenalu oraz Newcastle United.

Hiszpańskie media wskazują, że władze Sportingu mogą oczekiwać nawet 20 milionów euro za swojego piłkarza. W bieżącym sezonie Fresneda rozegrał 35 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt w portugalskim klubie obowiązuje do czerwca 2028 roku.