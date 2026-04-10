Fabregas chce sprowadzić do Como dwóch piłkarzy Realu Madryt

Real Madryt to klub, z którego Como chętnie bierze młodych i utalentowanych zawodników. Jak twierdzi AS dwaj kolejni znaleźli się w orbicie zainteresowań. Cesc Fabregas chciałby sprowadzić w przyszłym sezonie Daniela Yaneza oraz Jesusa Forteę.

Fortea i Yanez mogą zamienić Real Madryt na Como

Como w sezonie 2023/2024 rywalizowało na poziomie Serie B, a dziś walczą o awans do Ligi Mistrzów. Nie da się ukryć, że za sukcesami Biancoblu stoi jedna osoba, a mianowicie Cesc Fabregas. Hiszpański taktyk wzorowo poukładał drużynę, w której przecież nie ma zbyt wielu gwiazd światowego formatu, jak w innych włoskich klubach. Bazuje na rozwijaniu młodych i utalentowanych piłkarzy.

Kilku z nich pochodzi z Realu Madryt, który stał się miejscem, z którego Fabregas lubi podbierać zawodników. W tym sezonie ma pod swoimi skrzydłami Nico Paza czy Jacobo Ramona. W przyszłej kampanii liczba wychowanków Królewskich może wzrosnąć dwukrotnie.

Z informacji dziennika AS wynika, że Cesc Fabregas upodobał sobie dwóch kolejnych wychowanków akademii La Fabrica. Chodzi o Daniela Yaneza i Jesusa Forteę. Ten pierwszy miał już okazję zadebiutować w dorosłej drużynie Królewskich, notując nawet asystę.

Daniel Yanez to 19-letni skrzydłowy, który w drużynie młodzieżowej na poziomie 3. ligi wystąpił w 28 meczach, strzelając 4 bramki i notując 3 asysty. Do tego dołożył 2 gole i 3 asysty w 7 spotkaniach młodzieżowej Ligi Mistrzów.

Z kolei Jesus Fortea to prawy obrońca. 19-latek jeszcze nie miał okazji, aby zagrać w pierwszym składzie Realu Madryt, ale regularnie gra w drużynie młodzieżowej. Łącznie uzbierał 22 spotkania, w których zanotował 3 asysty.