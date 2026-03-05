Arsenal pozbędzie się Portugalczyka? Klub z Bundesligi szykuje ofertę

Hamburger SV jest zadowolony z postawy Fabio Vieiry i chciałby wykupić go z Arsenalu. 25-letni portugalski ofensywny pomocnik obecnie z powodzeniem gra w niemieckim zespole na zasadzie wypożyczenia - poinformowała gazeta BILD.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Fabio Vieira

HSV chce wykupić Fabio Vieirę. Zaplanowano negocjacje

Fabio Vieira przed obecnym sezonem został wypożyczony z Arsenalu do HSV. 25-letni pomocnik bardzo szybko odnalazł się w realiach Bundesligi i stał się ważną postacią drużyny Niebiesko-Biało-Czarnych, która dzielnie walczy o utrzymanie w tamtejszej elicie. Portugalczyk regularnie pojawia się w podstawowym składzie, zbierając pozytywne oceny za swoją grę. Nic więc dziwnego, że władze niemieckiego klubu są zadowolone z jego postawy, chcąc zatrzymać zawodnika na stałe po zakończeniu aktualnej kampanii.

Hamburger SV posiada w umowie opcję wykupu, którą mógłby aktywować bez konieczności prowadzenia dodatkowych rozmów z londyńczykami. Zapis ten opiewa jednak na 20 milionów euro, dlatego działacze z Volksparkstadionu chcieliby podjąć negocjacje z Arsenalem, żeby obniżyć tę kwotę.

Według najnowszych informacji przekazanych przez dziennik „BILD”, HSV jest gotowy zapłacić około 12 milionów euro. Wiele wskazuje na to, iż włodarze Kanonierów mogą rozważyć taką propozycję, ponieważ trener ekipy The Gunners – Mikel Arteta – nie wiąże już większych planów z portugalskim pomocnikiem.

Były młodzieżowy reprezentant Portugalii w obecnym sezonie rozegrał 21 spotkań, w których zdobył cztery bramki i zanotował pięć asyst. Wychowanek FC Porto na niemieckich boiskach prezentuje się zdecydowanie lepiej niż podczas swojego pobytu w Anglii. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie ofensywnego pomocnika na około 18 milionów euro. Jeśli jego dobra forma się utrzyma, HSV będzie miał jeszcze więcej argumentów, by doprowadzić transfer do skutku.