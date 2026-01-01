Fabiański coraz bliżej trudnej decyzji. Zabrał głos ws. przyszłości

Łukasz Fabiański kilka miesięcy temu wrócił do West Hamu, a teraz leczy kontuzję. W rozmowie dla "WP Sportowe Fakty" zabrał głos na temat swojej przyszłości.

fot. News Images LTD Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański wkrótce odwiesi buty na kołku?

Łukasz Fabiański latem przez ponad dwa miesiące pozostawał bez klubu. Wraz z końcem sezonu 2024/2025 pożegnał go West Ham United, który zdecydował o nieprzedłużaniu wygasającej umowy. Polski bramkarz zaliczył natomiast w połowie września sensacyjny powrót, gdyż Młoty znów się po niego zgłosiły, reagując na trudną sytuację między słupkami.

Fabiański wystąpił w meczu Pucharu Ligi Angielskiej z MK Dons, ale był to jego jedyny występ w tym sezonie. Przeciwko Tottenhamowi usiadł na ławce rezerwowych, a potem nabawił się kontuzji pleców, przez którą pauzuje do teraz.

40-latek jest oczywiście coraz bliżej decyzji o piłkarskiej emeryturze. Z gry dla reprezentacji Polski zrezygnował po Mistrzostwach Europy w 2021 roku. Później skupiał się już tylko na występach dla West Hamu.

Polski bramkarz nie wybiega daleko w przyszłość. Skupia się na tym sezonie, ale ma świadomość, że nie zostało mu już wiele gry. Zapowiada konieczność przygotowywania się do tego, co czeka go po piłkarskiej karierze.

– Na tę chwilę chcę przetrwać obecny sezon, a później zastanowię się, co dalej. (…) Myślę, że powoli trzeba wygaszać ten ogień i zacząć przygotowywać się na lata, które czekają mnie po piłkarskiej karierze – przekazał Fabiański w rozmowie dla „WP Sportowe Fakty”.