Polski bramkarz opuścił Liverpool. Rusza na podbój MLS

Fabian Mrozek będzie kontynuował swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. 22-letni bramkarz został wypożyczony z Liverpoolu do FC Cincinnati.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Fabian Mrozek

Oficjalnie: Fabian Mrozek przeszedł do FC Cincinnati

FC Cincinnati poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Fabiana Mrozka z Liverpoolu. 22-letni bramkarz po pomyślnym przejściu testów medycznych podpisał umowę obowiązującą do 31 grudnia 2026 roku. W kontrakcie znalazła się również opcja transferu definitywnego, która może zostać aktywowana, jeśli polski golkiper zaprezentuje się z dobrej strony w zespole z Ohio.

Welcome to Cincy, Fabian. 🔸🔹



FC Cincinnati have acquired Polish goalkeeper Fabian Mrozek on loan from Liverpool FC of the English Premier League.



Details: https://t.co/6QklmyP3w4 pic.twitter.com/UMBnXcVu5B — FC Cincinnati (@fccincinnati) March 5, 2026

Tym samym mierzący 192 centymetry zawodnik będzie kontynuował swoją karierę w rozgrywkach Major League Soccer. Dla Mrozka jest to kolejny czasowy transfer, ponieważ wcześniej występował już na podstawie wypożyczenia w Forest Green Rovers FC oraz IF Brommapojkarna.

Młody Polak nie ma bowiem większych szans na grę w pierwszym zespole Liverpoolu, gdzie w hierarchii bramkarzy wyżej znajdują się Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili oraz Freddie Woodman.

Fabian Mrozek trafił na Anfield Road w połowie 2020 roku za około 285 tysięcy euro z FC Wrocław Academy. W kolejnych latach występował głównie w juniorskich ekipach Liverpoolu, lecz nigdy nie zadebiutował w seniorskiej drużynie. Młodzieżowy reprezentant Polski liczył na rozwój w jednym z największych europejskich klubów, jednak droga do regularnych występów okazała się bardzo trudna. Pobyt w MLS może więc okazać się dla niego ważnym krokiem w dalszej karierze.