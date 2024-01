Imago / Paul Phelan Na zdjęciu: Arnaut Danjuma

Arnaut Danjuma jest niezadowolony ze swojej sytuacji w Evertonie

Holender ustalił indywidualne warunki przed wypożyczeniem do Lyonu

Angielski klub zgodzi się na odejście piłkarza tylko w sytuacji, jeśli znajdą za niego zastępstwo

Arnaut Danjuma szuka drogi ucieczki z Evertonu

Everton przed sezonem zdecydował się na wypożyczenie z Villarrealu Arnauta Danjumy. Holender, choć początkowo wybiegał w pierwszym składzie, w miarę upływu czasu stracił zaufanie trenera. Od października napastnik zaledwie pięć razy pojawiał się na boiskach Premier League, w dodatku za każdym razem na końcówkę spotkania. Kiepska sytuacja w klubie zmusiła 26-latka do podjęcia radykalnych decyzji.

Zgodnie z tym, co przekazuje francuski dziennik “L’Equipe” zawodnik miał już uzgodnić warunki indywidualnej umowy z Lyonem. Oznacza to, że Holender będzie dążył do jak najszybszego skrócenia wypożyczenia w Evertonie i dołączenia do nowego klubu. “The Toffees” mogą zgodzić się na takie rozwiązanie sprawy, aczkolwiek stawiają jeden warunek. Piłkarz otrzyma zgodę na odejścia, w przypadku, jeśli znajdzie się na rynku odpowiedni zastępca.

Danjuma w tym sezonie zagrał w 17 meczach, w których strzelił 2 bramki. Jednak w pierwszym składzie Sean Dyche postawił na niego tylko 4 razy.

