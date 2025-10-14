Pickford podjął ważną decyzję przed meczem z Manchesterem City

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jordan Pickford

Jordan Pickford ma przedłużyć kontrakt z Evertonem

Jordan Pickford to zawodnik, który trafił do Evertonu w lipcu 2017 roku. Obecny kontrakt golkipera obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem, według doniesień Sky Sports News, zawodnik już zdecydował, co dalej.

Źródło podaje, że Pickford uzgodnił warunki nowego, czteroletniego kontraktu z klubem z Goodison Park. Zawodnik ma parafować nowe porozumienie jeszcze przed starciem z Manchesterem City, które odbędzie się w najbliższy weekend. Pickford potwierdził jednocześnie, że jest szczęśliwy w Evertonie i gotów poświęcić temu klubowi większość, jeśli nie całą pozostałą część swojej kariery piłkarskiej.

Pickford to 79-krotny reprezentant Anglii, który trafił do ekipy z Liverpoolu z Sunderlandu. W trwającym sezonie doświadczony golkiper wystąpił jak dotąd w siedmiu meczach, tracąc w nich siedem bramek. W dwóch spotkaniach zachował natomiast czyste konto.

Tymczasem w ramach ósmej kolejki ligi angielskiej The Toffees powalczą o czwarte zwycięstwo w tym sezonie. W obecnej kampanii Everton zdobył do tej pory 11 punktów, na co złożyły się trzy zwycięstwa i dwa remisy.

W roli gościa w czterech ostatnich spotkaniach drużyna z Goodison Park przegrała trzy razy, a raz wygrała. Jedyne wyjazdowe zwycięstwo Everton odniósł w sierpniu, pokonując Wolverhampton 3:2.

