Manchester United ma plan, aby przedłużyć kontrakt z jednym ze swoich kluczowych pomocników. ESPN ujawnił warunki, na jakich miałoby się to odbyć. Mowa o doświadczonym zawodniku.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Manchester United chce przedłużyć kontrakt z Casemiro

Manchester United wciąż bierze pod uwagę podpisanie nowego kontraktu z Casemiro. Aktualna umowa Brazylijczyka z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem nowe informacje na temat piłkarza przekazało ESPN.

Źródło przekonuje, że sam zawodnik jest zainteresowany kontynuowaniem kariery w ekipie z Premier League. Aby jednak taki scenariusz mógł dojść do skutku, Casemiro musi zgodzić się na obniżkę swojego wynagrodzenia.

Man Utd cały czas dąży do redukcji budżetu przeznaczonego na pensje zawodników. Znaczące oszczędności w tym zakresie pojawiły się po tym, jak z klubem rozstali się David de Gea, Raphaël Varane czy Marcus Rashford. Anglik obecnie przebywa na wypożyczeniu w FC Barcelonie.

Brazylijski pomocnik trafił do angielskiej ekipy latem 2022 roku. W trwającym sezonie Casemiro wystąpił jak dotąd w sześciu spotkaniach Premier League, notując w nich jednego gola. Rynkowa wartość zawodnika wynosi obecnie około 10 milionów euro.

Tymczasem już w najbliższy weekend gracze Czerwonych Diabłów zagrają w hicie ligi angielskiej z Liverpoolem. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30 na słynnym Anfield Road. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. W styczniu szlagier Premier League zakończył się podziałem punktów (2:2).

