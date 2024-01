Erling Haaland szykuje się na wielki transfer. Sensacyjne informacje

Erling Haaland wkrótce może opuścić Manchester City. Jak informuje AS, Norweg poważnie rozważa taki ruch i jest chętny na dołączenie do Realu Madryt.

IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland ma szykować się na wielki transfer

Norweg rozważa opuszczenie Manchesteru City

Jako kolejny klub rzekomo wybrał Real Madryt

AS: Erling Haaland chciałby zamienić Manchester City na Real Madryt

Erling Haaland to jedna z największych gwiazd futbolu. Norweg w ostatnich miesiącach seryjnie zdobywał bramki i według wielu był najlepszym piłkarzem na świecie. Mimo tego statuetki Złotej Piłki i FIFA The Best trafiły w ręce Leo Messiego, co ponoć mocno wpłynęło na otoczenie napastnika.

Jak informuje hiszpański AS, Erling Haaland chciałby zagrać w bardziej medialnym klubie i rozważa opuszczenie Manchesteru City. Wszystkie kryteria Norwega ma spełniać Real Madryt, który na 2024 rok szykuje się na wielki transfer. W takiej sytuacji niewykluczone, że Florentino Perez skupi się na pozyskaniu gwiazdora Obywateli kosztem Kyliana Mbappe.

AS przekazuje także, że wspominana w mediach od dłuższego czasu klauzula wykupu Haalanda ma wynosić 100 milionów euro, czyli dwa razy mniej niż przypuszczano. To kwota, na którą Real Madryt bez wątpienia może sobie pozwolić. Dodatkowo za Królewskimi przemawiają dobre kontakty władz z Rafaelą Pimentą, agentką Norwega.