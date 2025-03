Erik ten Hag łączony z dużym klubem. Holender wkrótce może wrócić do pracy

Erik ten Hag może wkrótce wrócić do pracy. Według doniesień portalu Fichajes holenderski szkoleniowiec miałby zostać trenerem RB Lipsk po zakończeniu obecnego sezonu.

Erik ten Hag może zostać trenerem RB Lipsk

RB Lipsk szykuje się do zmiany trenera. Klub planuje zwolnić Marco Rosego po zakończeniu sezonu ze względu na niesatysfakcjonujące wyniki. Niemcy rozpoczęli poszukiwania nowego szkoleniowca i na ich celowniku znalazł się Erik ten Hag.

Holender, który po rozstaniu z Manchesterem United pozostaje bez klubu, wzbudził zainteresowanie władz Lipska. Bundesliga mogłaby być dla niego idealnym miejscem do odbudowy swojej reputacji po trudnym okresie w Anglii.

Podczas pracy w Ajaksie ten Hag udowodnił, że potrafi prowadzić zespoły na najwyższym poziomie, osiągając sukcesy w europejskich rozgrywkach. Teraz może skorzystać z okazji, by spróbować swoich sił w Bundeslidze.

RB Lipsk dąży do odzyskania stabilności i chce rywalizacji na najwyższym poziomie. Jeśli negocjacje pójdą zgodnie z planem, ten Hag może zostać nowym szkoleniowcem Lipska na sezon 2025/2026. Jego celem będzie pomóc zespołowi umocnić się wśród europejskiej czołówki.

Niemiecki klub zajmuje obecnie szóstą pozycję w lidze ze stratą trzech oczek do strefy awansu do Ligi Mistrzów. Jednak w tym sezonie we wspomnianych europejskich rozgrywkach zajęli 32 miejsce na 36 drużyn w fazie ligowej z dorobkiem trzech punktów. Przegrali siedem spotkań na osiem, pokonując jedynie Sporting Lizbonę 2:1.

