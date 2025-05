Enzo Fernandez jest kuszony wizją dołączenia do Realu Madryt. Gwiazdor Chelsea jest zdeterminowany, aby tego lata zmienić klub - informuje "AS".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Fernandez chce do Realu. Co zrobi Chelsea?

Real Madryt prowadzi intensywne działania w celu wzmocnienia zespołu przed kolejnym sezonem. Ostatnie miesiące zostały określone za kompromitujące, dlatego na Santiago Bernabeu spodziewane są poważne zmiany. Lada moment zespół obejmie Xabi Alonso, który zdążył już wskazać braki kadrowe. Królewscy konsekwentnie kompletują nową defensywę i powoli myślą o zasileniu innych pozycji. Hiszpański szkoleniowiec uważa, że potrzebny jest nowy środkowy pomocnik, który stylem gry będzie przypominał Toniego Kroosa. Ciekawym kandydatem zdaje się być Enzo Fernandez, który jest od kilku dni łączony z przenosinami do stolicy Hiszpanii.

Chelsea zareagowała już na te doniesienia i ustaliła wycenę mistrza świata na 120 milionów euro. To poważna kwota, ale z pewnością Real będzie dążył do wynegocjowania korzystniejszych warunków. W tym momencie jest oczywiście za wcześnie, aby przesądzać, czy do tego transferu faktycznie dojdzie. „AS” nie ma jednak wątpliwości w kwestii preferencji samego zawodnika. Ma on być zdeterminowany, aby tego lata przenieść się do Realu Madryt.

Kluczowa decyzja należy do Chelsea. Fernandez jest oczywiście jednym z najważniejszych piłkarzy w ekipie Enzo Mareski. W tym sezonie zaliczył 44 występy, notując w nich siedem bramek oraz trzynaście asyst. W styczniu 2023 roku sprowadzono go na Stamford Bridge z Benfiki za podobną kwotę, jaką teraz miałby za niego zapłacić Real.