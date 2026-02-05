Man United ściągnie jednego z nich. Trzech następców Casemiro

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Baleba, Anderson i Wharton – jeden z nich zastąpi Casemiro w Man United

Manchester United jest ostatnio w fantastycznej formie, a seria trzech zwycięstw z rzędu tylko to podkreśla. Michael Carrick i spółka pokonali m.in. dwie najlepsze drużyny obecnego sezonu w Premier League, czyli Manchester City (2:0) i Arsenal (3:2). Do tego dołożyli także triumf w starciu z Fulham (3:2). W efekcie wskoczyli na 4. miejsce w tabeli, które gwarantuje awans do Ligi Mistrzów.

Na Old Trafford muszą myśleć nie tylko o teraźniejszości, ale również o przyszłości. Wiadomo już, że po zakończeniu sezonu z klubem pożegna się Casemiro. Kontrakt defensywnego pomocnika wygasa w czerwcu i nie zostanie przedłużony.

Ponadto niepewny przyszłości jest Manuel Ugarte, który nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Z tego powodu dyrektor sportowy wraz z zarządem rozglądają się za nowym pomocnikiem, który dołączy do zespołu w nadchodzące lato. The Athletic przedstawia trzy opcje.

Pierwsza z nich to Elliot Anderson, czyli reprezentant Anglii grający w Nottingham Forest. 23-latek ma być faworytem pionu sportowego do letniego transferu. Dalej na liście życzeń znalazł się także Carlos Baleba, o którego mocno zabiegał były szkoleniowiec Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim. Latem ubiegłego roku Man United pytało o Kameruńczyka, ale odstraszyła ich wycena ok. 100 mln funtów. Listę zamyka kolejny piłkarz reprezentacji Anglii – Adam Wharton. Pomocnik Crystal Palace od dawna łączony jest z przeprowadzką na Old Trafford.