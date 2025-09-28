Endrick opuści Real Madryt?! Gwiazdor podjął już decyzję

Endrick oraz jego otoczenie zdecydowali, że nie gwiazdor zostanie w Realu Madryt i nie zostanie wypożyczony, choć tego chciał klub, o czym poinformował serwis "COPE".

Magara Press SL/Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick zostanie w Realu Madryt, wypożyczenia nie będzie

Real Madryt z pewnością nie może narzekać na zbyt małą kadrę. Właściwie można nawet powiedzieć, że w ofensywie trener Xabi Alonso ma pewien kłopot bogactwa. Z jednej strony jest bowiem Kylian Mbappe, który ma niepodważalną pozycję w zespole, a z drugiej na ławce musi czasami usiąść ktoś z dwójki Rodrygo lub Vinicius Junior. To powoduje, że wiele mówi się o możliwych odejściach z klubu.

Tym bardziej trudniej jest wywalczyć sobie miejsce w zespole takiemu zawodnikowi jak Endrick, który jest dopiero na początku swojej piłkarskiej kariery. Z tego też powodu w ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, że może on odejść na wypożyczenie do innego zespołu. W grze miały być kluby z Premier League, ale ostateczna decyzja jest inna. Według informacji przekazanych przez „COPE”, Endrick i jego przedstawiciele stanowczo wykluczyli wypożyczenie z Realu Madryt, choć sam klub by tego chciał.

Endrick w tym sezonie jest bez choćby jednej minuty w zespole Królewskich. Łącznie dla tej ekipy jednak wystąpił do tej pory w 37 meczach i zdobył w nich siedem goli oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 19-latka na 35 milionów euro.

