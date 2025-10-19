Zawodnik Realu zgodził się na przeprowadzkę do Marsylii

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Marsylia wypożyczy Endricka? Piłkarz chętny na przenosiny

Endrick najprawdopodobniej opuści Real Madryt już podczas nadchodzącego zimowego okienka transferowego. 19-letni napastnik pragnie bowiem regularnie grać, aby zwiększyć swoje szanse na powołanie do reprezentacji Brazylii na zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa świata 2026. Jak wiemy, w ekipie Królewskich młody snajper nie może liczyć na systematyczne występy, ponieważ rywalizuje o miejsce w podstawowym składzie z takimi gwiazdami jak Kylian Mbappe, Rodrygo czy Vinicius Junior.

Czasowy transfer utalentowanego Brazylijczyka wydaje się więc niemal nieunikniony. Jak informuje francuska gazeta „L’Equipe”, faworytem w wyścigu o podpis 19-latka jest Olympique Marsylia. Sam zawodnik ma być otwarty na przeprowadzkę do Ligue 1 i uważa, że to odpowiedni kierunek dla jego dalszego rozwoju. Endrick na Stade Velodrome dostałby znacznie więcej minut i otrzymałby możliwość odgrywania kluczowej roli, dzięki czemu mógłby złapać wysoką formę przed najbliższym mundialem.

Warto dodać, iż o młodego gwiazdora walczą również inne europejskie kluby – wśród zainteresowanych wymienia się Manchester United, West Ham United, Juventus, Valencię oraz Real Sociedad. Endrick, który miał już zaakceptować pomysł wypożyczenia do wspomnianej wyżej Marsylii, trafił do Realu Madryt w połowie 2024 roku z macierzystego Palmeiras za niespełna 50 milionów euro. Bardzo zdolny atakujący w barwach zespołu Los Blancos rozegrał dotychczas 37 spotkań, w których zdobył 7 bramek i zanotował 1 asystę.