Endrick myśli o wypożyczeniu. Zamieni La Ligę na Ligue 1?

QSP / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Olympique Marsylia zainteresowany Endrickiem

Endrick wciąż nie może liczyć na systematyczną grę w barwach Realu Madryt. Co więcej, brazylijski napastnik jeszcze nawet nie zadebiutował pod wodzą nowego trenera ekipy Królewskich – Xabiego Alonso – który przejął stery po Carlo Ancelottim. 19-letni snajper niedawno wrócił do treningów po kontuzji i ciągle czeka na swoje pierwsze minuty pod skrzydłami hiszpańskiego szkoleniowca. Choć młody zawodnik uchodzi za jeden z największych talentów swojego pokolenia, jego rozwój został ostatnio zahamowany przez problemy zdrowotne oraz ogromną rywalizację o miejsce w składzie zespołu lidera La Ligi.

W hierarchii napastników Realu Madryt przed Endrickiem znajdują się obecnie Kylian Mbappe oraz Gonzalo Garcia, co znacząco ogranicza szanse Brazylijczyka na regularne występy. Wiele wskazuje na to, że 14-krotny reprezentant Canarinhos podczas zimowego okienka transferowego uda się na wypożyczenie, by częściej pojawiać się na murawie oraz powalczyć o wyjazd na mundial w 2026 roku. Jak podaje stacja „ESPN”, do wyścigu o podpis utalentowanego atakującego dołączył Olympique Marsylia, który poszukuje wzmocnień w formacji ofensywnej i spróbuje przekonać go do przeprowadzki do Ligue 1.

Francuzi będą musieli jednak pokonać olbrzymią konkurencję, ponieważ brazylijskiego gwiazdora bacznie obserwują również Juventus, West Ham United, Valencia oraz Real Sociedad. Endrick przeniósł się do Realu Madryt w połowie 2024 roku z Palmeiras za kwotę niespełna 50 milionów euro. W koszulce drużyny Los Blancos rozegrał dotychczas 37 spotkań, w których zdobył 7 bramek i zanotował 1 asystę. Jeśli jego sytuacja w najbliższych miesiącach nie ulegnie zmianie, zimowe wypożyczenie może okazać się najrozsądniejszym rozwiązaniem zarówno dla perspektywicznego napastnika, jak i dla hiszpańskiego klubu.